Корректировка антинаркотической ст.328 позволит лучше дифференцировать наказание - Генпрокуратура

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уменьшение нижнего порога ответственности за совершение наркопреступлений позволит более дифференцировано подходить к наказанию. Такое мнение высказал журналистам начальник управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Беларуси Салауди Абдул-Рашидович Магамадов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом чтении принят проект закона о внесении изменений в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за совершение наркопреступлений. По ч.2, 3 ст.328 будет снижен нижний предел наказания, - сказал начальник управления. - Это дает возможность более избирательно, дифференцировано подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого".

Нижний порог по ч.2 планируется снизить с 5 до 3 лет лишения свободы, по ч.3 - с 8 до 6 лет.

Первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков отметил, что в этом году СК выступал с инициативой о дополнении ст.328 УК примечанием, которое позволяет разграничить сбыт наркотиков и ситуацию совместного потребления. Эту точку зрения поддержал ряд госорганов. Сейчас действия лиц, которые по предварительному сговору совместно приобретают, изготавливают, перерабатывают, хранят, перевозят наркотики для последующего совместного потребления ими же, квалифицируются по ч.1.ст.328 - если нет умысла на сбыт наркотиков третьим лицам. По мнению СК, этот подход является адекватным по отношению к общественной опасности таких людей, отвечает принципам гуманизма.

При расследовании уголовных дел о преступлениях, в результате которых от передозировки наркотиками умер человек, не всегда возможно установить конкретных лиц, свойства и количество наркотиков, которые сбыл обвиняемый, поскольку вещество частично или полностью употребил погибший. "Как правило, в таких ситуациях наркотик как предмет преступлений отсутствует", - сказал первый заместитель председателя. По словам Алексея Волкова, в этой связи назрела необходимость актуализировать некоторые постановления пленума Верховного суда, разъяснить отдельные следственные ситуации, касающиеся квалификации действий обвиняемых.

Кроме того, определенную сложность в расследовании с точки зрения применения уголовного закона и привлечения к уголовной ответственности сбытчика представляют случаи, когда смерть наступила из-за комбинированного отравления наркотиками и лекарственными препаратами, наркотиками и алкоголем. "Очевидно, что общественная опасность лиц, сбывающих наркотические вещества, в этих случаях крайне высока, а их действия представляют угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью граждан", - отметил Алексей Волков. По его словам, в законодательной сфере должны быть устранены любые пробелы, позволяющие таким людям избегать ответственности как на стадии предварительного расследования, так и при рассмотрении дела в суде.

В Минске сегодня проходит научно-практическая конференция "Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов". Участие в ней принимают представители генпрокуратур Беларуси и России, Национального собрания, Верховного суда, Национального центра законодательства и правовых исследований и др.

Как отметил Салауди Абдул-Рашидович Магамадов, конференция позволит улучшить взаимодействие между субъектами профилактики и проанализировать проблемные вопросы. Немаловажно, что подобные мероприятия находят практический выход.-0-