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Космонавтов из США и Франции познакомили с традициями бездежского фартушка

Общество 12.09.2018 | 18:10
Международный космический форум в Минске Новости темы Международный космический форум в Минске
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12 сентября, Дрогичинский район /Корр. БЕЛТА/. Представители XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов из США и Франции посетили сегодня музей народного творчества "Бездежский фартушок" в Дрогичинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Музей посетили глава Ассоциации участников космических полетов американский летчик-космонавт Бонни Данбар и ее коллега из Франции Мишель Тонини. Гостей познакомили с бытом белорусских крестьян. Они узнали, как жили сельчане, чем занимались и какую одежду носили. Особое внимание во время экскурсии было уделено бездежским фартушкам. В фондах их насчитывается около 360 штук. Каждый из них украшен эксклюзивным узором. Космонавты были впечатлены увиденным. Французский астронавт с удовольствием попробовал поработать за ткацким станком.

"В Беларуси очень сильны народные традиции. Это хороший пример для других жителей страны, в том числе для детей", - отметил Мишель Тонини. Бонни Данбар добавила, что она и ее коллеги поражены красотой Беларуси, чистотой и ухоженностью городов, теплым приемом местных жителей.

Сотрудники музея "Бездежский фартушок" также угостили космонавтов традиционными белорусскими блюдами. Гости попробовали хлеб домашней выпечки, картошечку со шкварками, деревенскую колбаску, макуху из льняного семени, квашеные помидоры и бочковые огурцы.

Бонни Данбар и Мишель Тонини сегодня побывали в Ивановском и Дрогичинском районах Брестской области, где встретились со школьниками и местными жителями, посетили известные музейные комплексы. "Нам было приятно общаться с белорусской молодежью. Во-первых, они вели себя очень воспитанно и уважительно. Мы это оценили. Молодые люди задавали интересные вопросы. Их волновало будущее космических исследований, перспективы полетов на Луну и Марс, какие при этом могут возникнуть сложности", - рассказали космонавты.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
космос, обычаи и традиции, США, Франция
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