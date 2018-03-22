Космонавты и астронавты из пяти стран встретятся с юными художниками-футуристами в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные космонавты и астронавты из Беларуси, России, США, Франции и Германии станут почетными гостями финала национального отбора международного конкурса детского рисунка FAI Young Artists Contest 2018 в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации авиационного спорта.

"В Беларуси участвовало более 1400 работ по тематике "Полет в будущее". Рисунки 45 счастливых финалистов можно посмотреть в зоне вылетов третьего этажа Национального аэропорта Минск. А победители национального отбора и обладатели девяти заветных призов будут названы 24 марта. Девять известных космонавтов и астронавтов с удовольствием пообщаются с конкурсантами и присутствующими. О своих пяти полетах в космос расскажет американка Бонни Джинн Данбар, поделится впечатлениями немецкий астронавт Герхард Тиле. Также приглашены американский астрофизик Джон-Дэвид Бартоу, военный летчик и астронавт из Франции Тонини Мишель, российские космонавты Александр Александров и Олег Котов. Ожидаем и трех наших соотечественников - Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого", - сообщили в пресс-службе ОО "БФАС".

Олег Новицкий возглавляет жюри национального отбора конкурса, финал которого пройдет в новом здании Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки.

Визит известных астронавтов и космонавтов символичен для Беларуси, которая готовится принять Международный космический конгресс в Минске нынешней осенью. На нем, в частности, будут обсуждать современные достижения в космической сфере и использование космоса в мирных целях.

Между тем, юные белорусские футуристы в своих конкурсных работах также предлагают свежий взгляд на путешествие во времени и летательные аппараты. Лучшие рисунки направят в швейцарскую Лозанну, а их авторы смогут совершить полет на вертолете, самолете, автожире или даже прыгнуть с парашютом.

Международная авиационная федерация (FAI) уже более 30 лет проводит ежегодный конкурс рисунков среди детей и молодежи от 7 до 18 лет. Год назад благодаря инициативе со стороны Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) юные таланты из Беларуси впервые боролись за победу в международном финале.-0-