Космонавты из 17 стран приедут в Беларусь на международный космический конгресс

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 космонавтов из 17 стран приедут в Беларусь на 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который пройдет 9-15 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Участники форума прибывают в Беларусь 8-9 сентября. В субботу, 8 сентября, планируется участие космонавтов в мероприятиях Фестиваля науки в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. В воскресенье, 9 сентября, в 12.00 на ул. Космонавтов в Минске состоится церемония открытия памятного знака "Белорусам - героям космоса", посвященного троим исследователям, которые родились в Беларуси, - Петру Климуку, Владимиру Коваленку, Олегу Новицкому. Автор монумента - белорусский скульптор Иван Миско.

Официальная часть конгресса посвящена обсуждению развития космических исследований в мире. Церемония открытия конгресса состоится 10 сентября в НВЦ "Белэкспо". В павильоне развернется экспозиция на тему освоения космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства. После открытия запланированы две технические сессии. Первая из них будет посвящена теме конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Во время второй сессии космонавты, которые вернулись с орбиты за последний год, выступят с отчетом о своих полетах.

Церемония возложения цветов к монументу Победы запланирована на 11 сентября. Затем в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии. Их объединяет тема "Наше будущее в космосе". День сообщества пройдет 12 сентября. Космонавты планируют посетить белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук, Минское суворовское военное училище. 13 сентября пройдет еще одна техническая сессия - по космосу и науке. Генеральная ассамблея ассоциации, бизнес-сессии состоятся 14 сентября. Затем участники конгресса заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит колоновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты.

Также для гостей будут организованы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-