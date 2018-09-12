Космонавты из 17 стран встретятся с белорусскими школьниками и студентами

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты из 17 стран сегодня встретятся с белорусскими школьниками и студентами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

День сообщества запланирован в программе XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов на 12 сентября. Космонавты посетят белорусские школы, университеты (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ), предприятия, институты Национальной академии наук, Минское суворовское военное училище, Военную академию, Белорусскую государственную академию авиации. Из регионов для встречи с космонавтами приедут школьники. Исследователи космоса расскажут о полетах, ответят на вопросы. Цель мероприятий - популяризация космоса, повышение интереса к этой профессии и ее престижа.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-