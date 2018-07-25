Космонавты из 40 стран приедут в Беларусь на международный космический конгресс-2018

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты из примерно 40 стран приедут на 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который пройдет 9-15 сентября в Минске, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь практически готова к проведению конгресса. Сегодня мы докладывали премьер-министру нашей страны об этом. Поддержаны все наши предложения, - сказал Владимир Гусаков. - Конечно, конгресс - крупнейшее событие мирового масштаба. К нам приедут космонавты и астронавты со всего мира, примерно из 40 стран. Около 90 космонавтов уже зарегистрировались и подтвердили свое участие. Но у нас еще больше месяца впереди, и круг участников может значительно расшириться".

Помимо участников космических полетов, в Беларусь приедут представители национальных космических агентств, в том числе NASA и Европейского космического агентства, и сопровождающие лица. "Предполагается, что всего в конгрессе примет участие около 500 человек. Больше половины из них - зарубежные гости. С белорусской стороны будут ученые, которые занимаются исследованиями в космической сфере, представители университетов", - отметил председатель Президиума НАН.

Во время конгресса пройдут технические сессии, посвященные различным темам, связанным с космической сферой. Космонавты встретятся со школьниками и студентами из Минска и регионов. Также для гостей запланированы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-