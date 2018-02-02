Костевич: обеспечить рост занятых в экономике - первоочередная задача на 2018 год

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение роста занятых в экономике становится первоочередной задачей на 2018 год. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача на 2018 год - переломить ситуацию на рынке труда, выйти на рост занятых в экономике. Вся нормативно-правовая база, в том числе пакет по либерализации экономики, позволит нам добиться большей активности населения. Кроме того, наряду с заявительным принципом будет работать выявительный - мы сами идем к людям", - сказала Ирина Костевич. При этом она подчеркнула важность роли местных органов власти. "Рост занятости - основной показатель эффективности работы по реализации декрета №1".

Министр перечислила дальнейшие шаги и акценты реализации нового документа, включая индивидуальный подход в решении проблем каждого человека, создание новых предприятий, сохранение трудовых коллективов. "Впервые мы комплексно подошли к определению перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Задача по каждому региону утвердить план дальнейших мер, подкрепленный соответствующими финансовыми ресурсами из местного бюджета. Несмотря на то, что задания доведены ежеквартально, министерством будет обеспечен ежемесячный детальный мониторинг по широкому списку показателей", - отметила Ирина Костевич.

Итоги первого квартала в конце апреля будут рассмотрены на коллегии Минтруда. В марте-апреле, когда будет наработан пакет нормативно-правовых актов, министерство организует выездные семинары в регионы по реализации норм декрета №1.

Уже в 2017 году работа по оказанию содействия в трудоустройстве была выстроена в новом формате: такую помощь граждане могли получить в службе занятости и комиссиях при райисполкомах. Проводилось большое количество мероприятий по вовлечению экономически активного населения в трудовую деятельность, переобучению по востребованным специальностям. Все эти меры дали положительный эффект. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2018 года составил 0,5%, во всех регионах он не превысил 1%, в то время как на 1 января 2017 он был выше в 110 регионах. Снизился коэффициент напряженности на рынке труда: на начало года было 0,4 безработных на одну вакансию. На 1 января нанимателями заявлено 54 тыс. свободных рабочих мест - в полтора раза больше, чем на 1 января 2017 года.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-