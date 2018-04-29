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Костевич отмечает оживление белорусского рынка труда

Общество 29.04.2018 | 21:27

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отмечает оживление белорусского рынка труда. Об этом она заявила в интервью на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Министр обратила внимание, что за три месяца текущего года ситуация на рынке труда улучшилась. "Мы приросли по занятым на 6 тыс. человек. Это достаточно положительная динамика. Конечно, хотелось бы большим шагом двигаться, но радует то, что сегодня рынок труда оживился", - сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что число вакансий увеличилось к марту 2017 года более чем на 30%, почти в два раза сократилась вынужденная неполная занятость. "Есть показатели, которые характеризуют рынок труда с положительной стороны, но если посмотреть отдельные регионы, то проблемы есть", - констатировала министр.

Ирина Костевич обратила внимание на хорошую динамику по созданию новых предприятий: темп роста превысил 109%. Положительные тенденции в этом плане зафиксированы и в среднем и крупном бизнесе – аналогичный показатель составил 115%. Почти 8 тыс. рабочих мест создано на действующих предприятиях.-0-

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занятость, Костевич
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