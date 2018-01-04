Костевич рассказала о ближайших мероприятиях реализации Конвенции о правах инвалидов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич рассказала о ближайших мероприятиях Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 560 тыс. инвалидов, - сказала министр. - Нужно создать возможности для того, чтобы человек с инвалидностью мог получить образование, быть конкурентным на рынке труда, чтобы общество реально воспринимало такого человека как равного себе. В 2015 году Республика Беларусь подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В июне 2017 года утвержден Национальный план действий по реализации положений Конвенции. В 2018 году будет совершенствоваться законодательство".

Начнется корректировка трех законов: "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь", "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", "Об архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь".

Планируется введение административной ответственности для юридических и должностных лиц за уклонение от исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Законодательно будет закреплена норма о выделении и использовании парковочных мест для автомобилей инвалидов. Продолжатся работы по обустройству пандусов, расширению дверных проемов на входе и внутри зданий, установке поручней более чем в 670 объектах. Для обеспечения информационной доступности для людей с нарушениями слуха планируется адаптировать 837 часов телевизионного продукта.

Большая работа была проделана и в 2017 году. Завершилась работа по совершенствованию системы обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации; за инвалидами III группы и детьми в возрасте до 18 лет, не признанными инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в средствах реабилитации, закреплено право на льготное обеспечение такими средствами. Отрегулирован порядок обеспечения инвалидов III группы и детей средствами реабилитации, в том числе предусмотрено, что указанные граждане за обеспечением протезно-ортопедическими изделиями обращаются в РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" (БПОВЦ), его филиалы, а за обеспечением средствами реабилитации медицинского назначения - в организации здравоохранения. Инвалидам III группы предоставлено право на бесплатное изготовление протезов (ортезов) верхних и нижних конечностей в условиях стационара БПОВЦ (до 1 июля 2017 года такое право не предоставлялось).

Кроме этого, в 2018 году планируется дополнить Государственный реестр новыми наименованиями средств реабилитации (специальная одежда для инвалидов с различными ампутациями верхних и нижних конечностей; голосообразующие аппараты, специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники и др.); расширить наименования протезно-ортопедических средств реабилитации (бандажи, обтураторы, чулки-ползунки и др.), которыми будут обеспечиваться инвалиды III группы и дети в возрасте до 18 лет, не признанные инвалидами, но нуждающиеся по медицинским показаниям в таких средствах реабилитации.

В ближайшие годы будет внедрен механизм определения доступности объектов и адаптации услуг. Готовятся рекомендации, которые помогут организациям разных сфер деятельности сориентироваться, насколько их объекты и услуги доступны. Расширен будет и перечень социальных услуг, направленный на самостоятельное проживание; изучена возможность введения персонального ассистента для человека с инвалидностью, установления квот для организаций при приеме на работу инвалидов, внедрения персонального бюджета для данной категории граждан. В сотрудничестве с Минздравом будет изучена возможность введения процентной системы определения инвалидности, которая позволит подходить более индивидуально к каждому такому человеку.

"Из общего количества людей с инвалидностью более 180 тыс. - трудоспособного возраста, и треть из них уже работает. Наша задача - максимально оказать содействие тем, кто хочет работать, - подчеркнула Ирина Костевич. - Национальным планом действий на 2017-2025 годы предусмотрены различные мероприятия, включая изучение возможности установления квот для организаций по приему на работу инвалидов, законодательное закрепление статуса социального предприятия, разработку мер, направленных на государственную поддержку социальных предприятий. Кроме того, будут внесены изменения в законодательство, устанавливающие запрет на дискриминацию по признаку инвалидности, включая прием на работу, сохранение работы, продвижение по службе".-0-