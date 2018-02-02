Костевич рассказала о предложенных изменениях в Трудовой кодекс

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди предложений по изменению Трудового кодекса содержится норма о предоставлении нанимателю права временного перевода работника с его согласия на другую работу. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем году министерство много работало над проектом по внесению изменений в Трудовой кодекс. "Основным ориентиром совершенствования норм Трудового кодекса по-прежнему является создание на законодательном уровне возможности для эффективного хозяйствования организаций, усиления гибкости трудовых отношений, а также закрепление социально-трудовых гарантий работников. Так, для решения вопроса рационального распределения трудовых ресурсов в рамках организаций в законопроекте предусматривается предоставить нанимателю право временного перевода работника с его согласия на другую работу, в том числе к другому нанимателю на срок до 6 месяцев. Работникам, находящимся в трудовых отпусках по основному месту работы, будет предоставлено право работы по совместительству полный рабочий день", - рассказала министр.

Также предлагается регламентировать дистанционную форму занятости. В настоящее время проект закона прошел стадию согласования и внесен в правительство. В ближайшей перспективе работать над документов продолжит профильная комиссия парламента. "Более того, в этом году в парламенте планируется осуществить работу по объединению двух законопроектов, которые предусматривают корректировку Трудового кодекса", - добавила Ирина Костевич.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-