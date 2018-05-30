Костевич рассказала о содержании перечня трудных жизненных ситуаций

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы членов Совета Республики, привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, которые планируется включить в перечень. Речь об этом шла на заседании верхней палаты парламента, принявшей сегодня к сведению декрет №1 о содействии занятости, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет. "Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля.

Как сообщалось, первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года. Включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - с 1 октября.

Сегодня на заседании Совета Республики были рассмотрены и другие законопроекты, в их числе поправки в закон о защите прав потребителей, в Воздушный кодекс. Сенаторы ратифицировали также пакет международных соглашений.-0-