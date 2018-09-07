Костевич участвует в обсуждении в Казахстане инициативы о Евразийской электронной бирже труда

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания Евразийской электронной биржи труда обсуждается в Казахстане с участием министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Делегация представителей Министерства труда и социальной защиты во главе с Ириной Костевич находится с визитом в Республике Казахстан с целью развития межведомственного сотрудничества. Стороны обмениваются опытом работы и актуальной информацией по всем основным вопросам занятости, социальной поддержки и обслуживания, пенсионного обеспечения. На встречах и консультациях особое место уделено вопросам перспектив развития общего рынка труда и казахстанской инициативы по созданию цифровой платформы для ЕАЭС - Евразийской электронной биржи труда.

Кроме того, Казахстан презентует свои новации - в сфере самозанятости, модернизации системы социального обслуживания, оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере.

В программе пребывания белорусской делегации предусмотрена встреча Ирины Костевич с заместителем премьер-министра Казахстана Ерболатом Досаевым, знакомство с деятельностью объектов и организаций социального профиля в Астане и регионе.

Планируется подписать меморандум о взаимопонимании между министерствами двух стран по вопросам сотрудничества в социально-трудовой сфере. Документ закрепит договоренности двух профильных госорганов в части развития взаимодействия по таким направлениям, как содействие занятости населения, оплата, условия и охрана труда, инспекция труда, социальное страхование и пенсионное обеспечение, социальная помощь и социальное обслуживание, обеспечение реализации прав инвалидов.-0-