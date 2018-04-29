Костевич: вместе со средней зарплатой в Br1 тыс. важно обеспечить опережающие темпы роста производительности труда
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При достижении средней зарплаты в Br1 тыс. важно обеспечить опережающие темпы роста производительности труда. Такое мнение сегодня в эфире телеканала «Беларусь 1» высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.
Министр подчеркнула, что средняя зарплата в Br1 тыс., не единственная цель. "Самое главное, чтобы было соотношение – опережающие темпы роста производительности труда над ростом зарплаты", - сказала Ирина Костевич.
Правительство нацелено на то, чтобы наращивать объемы производства, добавила. "Но не ради наращивания. Чтобы увеличивалась выручка, должны быть продажи, должен быть портфель заказов и снижение себестоимости, затрат на сырье и материалы", - пояснила министр.
В Беларуси средняя зарплата в бюджетной сфере в марте составила почти Br927. Правительство продолжает работать над задачей по доведению этого показателя до Br1тыс.-0-
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