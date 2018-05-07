Костевич: забота о ветеранах - один из приоритетов социальной политики

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны была и остается одним из приоритетов социальной политики, что находит отражение в мерах материальной и социальной поддержки. Об этом заявила в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, которая сегодня посетила Республиканский интернат ветеранов войны и труда, сообщает БЕЛТА.
"За последние пять лет мы потеряли более половины ветеранов. Очень важно каждому из ныне живущих уделить максимум внимания. Это один из приоритетов социальной политики: предоставляются надбавки к пенсиям, льготы в сфере здравоохранения, услуг и так далее", - сказала Ирина Костевич.
Традиционно в преддверии Дня Победы руководство и сотрудники Министерства труда и социальной защиты посещают Республиканский интернат ветеранов войны и труда, где организуется праздник. Ирина Костевич передала ветеранам открытки, сделанные руками детей в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Поздравить ветеранов приехали и восьмиклассники средней школы №140 Минска, воспитанники детского сада.
Цветы и подарки, сладкое угощение, танцы под гармонь в гимнастерках - праздник получился теплым, душевным и светлым.
В Республиканском интернате ветеранов войны и труда проживают 114 пожилых граждан, в том числе 45 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13 инвалидов и 20 участников войны, 12 тружеников тыла, а также 11 бывших узников.-0-
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