Последний самолет вылетел из аэропорта Минск-1

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский завод гражданской авиации №407 окончательно закрывает старую площадку в аэропорту Минск-1. Последний самолет взмыл сегодня с этой взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент БЕЛТА.

После технического обслуживания Ту-134, принадлежащий Сибирскому научно-исследовательскому институту гражданской авиации, полетел в Москву. Его проводили взглядами работники завода и аэропорта.

Как пояснил заместитель генерального директора завода Юрий Бондарев, больше эта взлетно-посадочная полоса не примет и не выпустит ни одного борта.

Новый большой ангар завода работает в Национальном аэропорту Минск. В нем одновременно могут проходить ремонт 6 воздушных судов типа Ту-134. Четыре самолета уже были обслужены здесь.

В новый ангар будет перевезено оборудование со старой площадки. Оставшиеся здания бывшей воздушной гавани будут снесены. В память о первом аэропорте сохранят здание бывшего аэровокзала, где сейчас разместился офис инвестора-застройщика.

В этом районе появится многофункциональный комплекс с жилыми застройками, школами и детскими садами.

"В перспективе мы хотим выйти на ремонт современных типов судов, которые выпускаются различными аэрозаводами мира. Сейчас наши специалисты проходят обучение ремонту и обслуживанию "Боинга-737". Закупаем оборудование для таких работ. Для этого выделяются бюджетные средства. И нужно получить европейской сертификат. Это займет порядка двух лет", - поделился планами Юрий Бондарев. Также начаты предпроектные работы по строительству цеха покраски самолетов. Начало его возведения возможно уже к концу этого года.-0-

Фото Рамиля Насибулина