Красноярские дети узнали, сколько слонов может перевезти БелАЗ

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На Ачинском глиноземном комбинате (АО "Русал Ачинск", Красноярский край) ко Дню автомобилиста прошел яркий познавательный детский праздник "БелАЗ детям!". ООО "Красноярск - БелАЗСервис" и АО "Русал Ачинск" познакомили детей сотрудников комбината с работой их родителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Сказочный персонаж - Рулевой - радушно встретил детей и рассказал им, как устроен БелАЗ, чем питается, сколько слонов может перевезти в своем кузове, а также ответил на вопросы маленьких почемучек. Ребята также посетили моторный цех, где увидели "сердца" гигантов", - отметили в диппредставительстве.

После познавательных викторин и подвижных игр все ребятишки получили фирменные призы, а победители викторин еще и дипломы знатоков техники БелАЗ. Завершился праздник сладким столом.-0-