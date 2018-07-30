Красный Крест объявил о начале информационной кампании по противодействию торговле людьми в Беларуси

Накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми Белорусское общество Красного Креста объявило о начале информационной кампании "Предотвратим торговлю людьми".

Кампания реализуется в рамках проекта "Предупреждение торговли людьми посредством повышения осведомленности широкой общественности Республики Беларусь о данном явлении" при финансовой поддержке Швейцарской Христианской Восточной Миссии и консультативной поддержке Министерства внутренних дел Беларуси.

"Необходимо сформировать четкое понимание у общественности проблематики торговли людьми, потому что первые ассоциации при словосочетании "торговля людьми" – это, в основном, проституция и виды сексуального рабства. Торговля людьми – более глобальная проблема, включающая в себя различные виды и формы", – считает Инна Лемешевская, первый заместитель Генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. – В освещении СМИ должна осуществляться "нулевая толерантность" к проблеме торговли людьми и человеческое отношение к жертвам. Официальные источники информации – это важно, но недостаточно. Необходимо работать на предупреждение, учить наших граждан быть осторожными и не попадаться на уловки трафикеров".

Главная цель кампании - повысить уровень информирования общества с помощью СМИ Беларуси о проблеме торговли людьми, а также вовлечь в противодействие данному явлению. В ходе информационной кампании будет проведено исследование знаний белорусского общества о проблеме торговли людьми, которое поможет разработать предложения по совершенствованию практического освещения в СМИ данного вопроса.

"Торговля людьми - это вид преступной деятельности, который постоянно совершенствуется. Самостоятельно противостоять ему не может ни одно государство. Для эффективной борьбы со злом подобного рода требуется сплочение всего мирового сообщества, активная интеграция в практику наработанных знаний о тенденциях развития преступности, международного опыта по борьбе с торговлей людьми, особенно - актуального для нашей страны. Мы, безусловно, делаем акцент и на проведение профилактических мер, работу с группами риска, в частности с молодежью", – заявил заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.

Важность профилактики в решении проблемы торговли людьми отметила и руководитель программы "Ла страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук: "Программа "Ла Страда" предоставляет возможность выезжающим за границу получить консультацию по вопросам трудоустройства, семейных отношений, визового режима. Большинство (54%) обратившихся за консультацией - женщины, основной возраст клиентов - 25-35 лет. С 2001-го года в программу обратилось свыше 35 тыс. человек".

В XXI веке рабство не исчезло, а приняло новые угрожающие формы. Причин тому множество - гендерное и экономическое неравенство, коррупция, несовершенство законодательства по защите прав своих граждан в странах мира и другие факторы. По данным ООН, общее количество рабов на земле составляет 21 млн человек, почти треть жертв - несовершеннолетние. В торговлю людьми вовлечена 161 страна. "Эта проблема затрагивает почти все страны мира, выступающие в качестве исходного пункта, транзита или пункта конечного назначения. Поэтому мы заинтересованы в ее решении. Именно по инициативе Беларуси уже состоялись два заседания Генеральной ассамблеи ООН по обзору глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми. – пояснила представитель Министерства иностранных дел Лариса Бельская. – Была также принята политическая декларация, фактически объединившая все страны в борьбе с торговлей людьми". Она также добавила, что "при поддержке стран-единомышленников действует целевой фонд по защите жертв торговли людьми, который помогает пройти реабилитацию жертвам из всех стран, в том числе и из Беларуси".

Международный характер торговли людьми значительно снижает риск для преступников быть наказанными, поскольку преступления совершаются в разных странах, а это затрудняет процесс сбора доказательств.

"Благодаря интернету и развитию технологий проблема обрела всеобъемлющий характер: с помощью Всемирной паутины трафикеры в состоянии реализовать практически всю цепочку трафика - от вербовки до получения и легализации денег от торговли людьми", – подчеркнул Дмитрий Цаюн.

В Беларуси с 2000 года выявлено в общей сложности более 4,2 тыс. преступлений, связанных с трафикингом. Всего ликвидированы 22 преступные организации и 85 организованных преступных групп, совершавших преступления, связанные с торговлей людьми. В 2018 году выявлено 80 подобных преступлений. Как отметил Дмитрий Цаюн, проведенная в 1999-2016 годах работа МВД, а также других заинтересованных ведомств и организаций позволила существенно минимизировать масштабы трафикинга в Беларуси.