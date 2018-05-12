12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку республики и днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 6-12 градусов выше нуля, во второй половине - 18-24 градуса тепла. В воскресенье опасных метеорологических явлений не ожидается.

В центре также отметили, что в связи с сухой погодой в лесах республики установилась высокая пожарная опасность, поэтому, отправляясь в лес, необходимо быть крайне осторожными с огнем.-0-

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