12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку республики и днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 6-12 градусов выше нуля, во второй половине - 18-24 градуса тепла. В воскресенье опасных метеорологических явлений не ожидается.
В центре также отметили, что в связи с сухой погодой в лесах республики установилась высокая пожарная опасность, поэтому, отправляясь в лес, необходимо быть крайне осторожными с огнем.-0-
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