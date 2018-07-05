5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первые дни июля выдались холодными и дождливыми, но затем погода улучшилась. До конца недели в Беларуси ожидается умеренно теплая погода, но без дождей не обойдется", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 6 июля, погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, во второй половине дня будет 21-27 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 7-8 июля, на территорию Беларуси продолжат поступать неустойчивые воздушные массы с акватории Балтийского моря. В субботу ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 27 градусов.

В воскресенье, 8 июля, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля. Днем будет в основном 18-24 градуса тепла, по юго-востоку страны - до плюс 26 градусов.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. В понедельник, 9 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса тепла, по юго-востоку - до плюс 25 градусов.-0-

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