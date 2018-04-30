30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем - плюс 22-28.-0-

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