Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в Беларуси 3 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 3 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер северо-восточный, восточный: ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 9-15 градусов тепла, днем будет плюс 23-29 градусов.-0-

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