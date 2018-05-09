9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 10 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, по северо-востоку Витебской области - плюс 3-5. Днем прогнозируется 17-23 градуса тепла. В юго-западных районах ночью будет 13-15 градусов выше нуля, днем - плюс 24-26.-0-
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