9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 10 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, по северо-востоку Витебской области - плюс 3-5. Днем прогнозируется 17-23 градуса тепла. В юго-западных районах ночью будет 13-15 градусов выше нуля, днем - плюс 24-26.-0-