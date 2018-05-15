15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем ожидается 20-26 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 17 - плюс 19.-0-

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