Ливень в Гродно. Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 14-20 градусов выше нуля, во второй половине дня - 21-27 градусов тепла.-0-

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