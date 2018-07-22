22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 14-20 градусов выше нуля, во второй половине дня - 21-27 градусов тепла.-0-
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