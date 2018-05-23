23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по востоку страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 19-25 градусов тепла.-0-
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