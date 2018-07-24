24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы при грозах в отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град. Утром местами слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Днем в отдельных районах возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29 градусов.-0-
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