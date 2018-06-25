25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 19-25 тепла.-0-
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