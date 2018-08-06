6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем плюс 21-27.-0-