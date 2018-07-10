10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 24-29 градусов тепла.-0-

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