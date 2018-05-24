24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-

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