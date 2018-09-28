28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и мокрый снег ожидаются местами по Беларуси 29 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, по северо-востоку - от нуля до плюс 2. Днем будет 8-14 градусов тепла.-0-

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