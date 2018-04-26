26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по югу - до плюс 9 градусов. Днем будет 11-17 градусов тепла.-0-
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