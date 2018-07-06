6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, преимущественно по северо-востоку страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 27 градусов.-0-

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