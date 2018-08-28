Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 августа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на значительной части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, по востоку - 14-16 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 17 до 23 градусов.-0-

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