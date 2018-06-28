28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью прогнозируется преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер северо-восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю