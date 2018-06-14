14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Над Западной Украиной идет формирование мощных кучево-дождевых облаков, связанных с фронтальным разделом. Медленно смещаясь в северо-восточном направлении, атмосферный фронт предстоящей ночью приблизится к территории нашей страны. Под его влиянием по юго-восточной части Беларуси в ближайшие сутки ждем дожди различной интенсивности, местами с грозами", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 15 июня, ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 11-17 градусов выше нуля. Во второй половине дня повысится до 17-23 градусов тепла, по западу - до плюс 25 градусов.

В субботу, 16 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-востоку - на пару градусов теплее.

В воскресенье, 17 июня, погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Украины. В отдельных районах страны пройдут короткие летние дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

В понедельник, 18 июня, направленность воздушных потоков изменится: они станут западными, и погоду станет формировать атмосферный фронт с Западной Европы. Ночью в отдельных районах по западу, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов тепла, по югу - плюс 29 градусов.-0-

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