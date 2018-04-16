Кратковременные дожди прогнозируются 17 апреля в Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по Брестской, Витебской, Гродненской, северо-западу Минской областей, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны - грозы. Утром местами слабый туман.
Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 8-14 градусов тепла. Во второй половине дня будет от 16 градусов выше нуля по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку страны.-0-
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