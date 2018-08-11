Кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 12 августа

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 12 августа, в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер ожидается южный с переходом на западный, порывистый, днем местами до сильного - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла. Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 19-25, по юго-востоку до будет до 27 градусов тепла.-0-
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