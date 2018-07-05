5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди пройдут в отдельных районах Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.-0-

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