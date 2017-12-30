Кривичское профтехучилище закрытого типа получило новогодние подарки от Минобразования

30 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко принял участие в республиканской акции "Наши дети" - он посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа и передал его воспитанникам телевизор и сладкие подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Спортивный инвентарь, пироги и другие угощения к праздничному столу детям и подросткам передали ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Александр Жук и ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский. Кроме того, студенты педуниверситета подготовили яркую концертную программу.

Министерство работает над укреплением материально технической базы училища. Проводятся ремонтные работы. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию оставшуюся часть корпуса, где разместятся медицинские кабинеты. Педагогический университет в прошлом году за волонтерскую деятельность получил премию "За духовное возрождение". Средства были направлены как раз в Кривичское профтехучилище на приобретение необходимых инструментов для освоения специальностей строительного профиля.

В учреждении находятся дети со сложными судьбами, отметил Игорь Карпенко, общаясь с журналистами. Они не должны быть брошены, государство ими занимается. Такие учреждения находятся под особым контролем Минобразования и местных органов власти. Акция "Наши дети" позволяет каждому ребенку, у которого нет возможности быть в эти предпраздничные и праздничные дни в кругу семьи, не остаться без внимания. "Мы подарили частичку своих сердец этим детям", - сказал министр.

В Кривичском профтехучилище сейчас находятся 78 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Третья часть из них - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети и подростки сюда направляются по решению суда за правонарушения или преступления, не представляющие особую опасность для общества. Как правило, это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, употребление токсических, наркотических веществ, мелкое хулиганство, мелкие хищения. С воспитанниками работает большая социально-педагогическая и психологическая служба. Несовершеннолетние находятся здесь максимум два года, но не дольше, чем до достижения 18 лет.

Профтехучилище в Кривичах - единственное из четырех имеющихся в стране учреждений образования подобного рода, где оказывается лечебная помощь.

Дети, которые до попадания в спецучилище обучались в лицеях и колледжах, проходят здесь курсы профподготовки, получают профессию слесаря по ремонту автомобилей, штукатура-маляра, плиточника-облицовщика, овощевода. С 2018 года расширится подготовка по ряду строительных специальностей. Если срок пребывания достаточно длительный, можно получить две специальности. По выходу из учреждения подростки восстанавливаются по месту учебы или трудоустраиваются, если достигли 18 лет.

По решению суда несовершеннолетние могут покинуть учреждение досрочно в связи с успешным освоением программы, успехами в учебе, образцовым поведением. Дальнейшую их судьбу работники училища отслеживают в течение года. Повторно возвращаются в одно из подобных учреждений всего до 1% бывших воспитанников.-0-

Фото Геннадия Жинкова