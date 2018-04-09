Крупнейшее молодежное издание "Знамя юности" отмечает юбилей

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию газеты "Знамя юности", прошло сегодня в Музее современной белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк зачитал поздравление Президента Беларуси. В нем говорится, что основанная в далеком 1938 году "Знаменка" всегда шла в ногу со временем, делилась актуальными новостями, освещала происходящие события и поднимала злободневные проблемы. Газету ценят за профессиональный подход, объективность и внимание к каждому читателю. "Знамя юности" стало школой мастерства для многих белорусских журналистов. Его талантливые авторы ярко и вдохновенно рассказывают о самом важном и интересном в жизни нашей страны. В результате ежедневного и упорного труда удалось создать уважаемое и авторитетное издание, которое продвигает идеи добра и патриотизма, помогает формировать духовно богатую и физически здоровую молодежь. Уверен, что эти постулаты сохранятся в основе редакционной политики на долгие годы. От всей души желаю вашему коллективу успешных творческих поисков и новых достижений на благо родной Беларуси", - подчеркивается в поздравлении.

Владимир Жевняк

По словам министра информации Александра Карлюкевича, "Знамя юности" сумеет стать информационным лидером, который будет влиять на сознание молодежи. "Мы знаем имена всех главных редакторов издания. Они внесли свой огромный вклад в организацию работы многотиражной газеты молодежной направленности. Я уверен, вы будете собирать не меньшее количество посетителей и в социальных сетях", - сказал Александр Карлюкевич.

Первый секретарь ОО "БРСМ" Андрей Беляков в свою очередь отметил неразрывную связь газеты и БРСМ. "Само название "Знамя юности" обязывает идти только вперед. Коллектив газеты делает ее интересной, старается донести печатное слово до молодого поколения. Тираж в 43 тыс. экземпляров свидетельствует, что вы делаете это успешно", - заявил он.

Александр Карлюкевич

Во время праздничного мероприятия сотрудникам газеты вручены почетные грамоты Министерства информации, нагрудный знак "Выдатнiк друку Беларусi", благодарности ЦК ОО "БРСМ", нагрудный знак БРСМ "За поспехi ў працы", почетная грамота ОО "Белорусский союз журналистов", почетные грамоты Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Главный редактор газеты "Знамя юности" Николай Мачекин и министр информации Александр Карлюкевич

Первый номер газеты под названием "Сталинская молодежь" увидел свет 10 апреля 1938 года. В 1956 году "Сталинская молодежь" была переименована в газету "Знамя юности". Сегодня это 24-полосный еженедельник. Издание освещает вопросы реализации государственной молодежной политики, образования, трудоустройства, профориентации. "Знамя юности" активно поддерживает молодых авторов. При газете работает клуб начинающих журналистов "Сверстник", где школьники из разных регионов постигают азы журналистской профессии на мастер-классах корреспондентов газеты. Многие выпускники "Сверстника" становятся студентами Института журналистики БГУ.-0-

Во время торжественного собрания