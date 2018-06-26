Крупнейший в СНГ экофестиваль пройдет в Минске с 30 июня по 1 июля

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший экологический фестиваль здорового образа жизни "Пастернак" пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд". Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА управляющий партнер ООО "Пас Тер Нак", организатор проекта "Пастернак" Евгения Орлова, передает корреспондент БЕЛТА.
Фестиваль соберет все экологические проекты, которые содействуют улучшению здоровья и качества жизни людей, а также экспертов в области экотехнологий из разных стран.
Евгения Орлова отметила, что с момента появления, а первый форум "Пастернак" прошел три года назад, проект сильно вырос. Если первично это была площадка, на которой представлялись продукты питания и косметика, то сейчас масштаб значительно шире. На фестивале в этот раз образовалась большая зона технологий. Всего 135 участников заявили о своем представительстве.
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