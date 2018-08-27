Крупные ТЛЦ возводятся у пунктов пропуска "Берестовица" и "Каменный Лог"

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Крупные транспортно-логистические центры возводятся у пунктов пропуска "Берестовица" и "Каменный Лог", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики Гродненского облисполкома Андрей Свиридов.

"Развитие транзитного потенциала - один из приоритетов в развитии региона в целом. Эта работа состоит в том числе из реконструкции дорог, например, активно, строится трасса М6 Минск-Гродно, создания приграничной инфраструктуры, строительства там транспортно-логистических центров", - отметил Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что поставлена задача построить логистические центры на всех крупных международных пунктах пропуска на территории области.

В конце 2016 года крупный ТЛЦ был открыт в непосредственной близости от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Возвела его компания "ВЛАТЕ Логистик" входящая в группу компаний ООО "Бремино групп". Сейчас компания возводит транспортно-логистический центр такого же формата рядом с пунктом пропуска "Берестовица", расположенном на белорусско-польской границе.

"С июля здесь начались активные строительно-монтажные работы. Ввести транспортно-логистический комплекс в эксплуатацию планируется в середине 2019 года", - отметил Андрей Свиридов. Объем инвестиций составит около $10 млн.

В сентябре текущего года, как ожидается, будут закончены работы по созданию первой очереди крупного транспортно-логистического центра у пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Реализует проект РУП "Белтаможсервис". Комплекс разместится на территории в 14 га, появятся здесь обширные складские помещения, административный корпус.

Перспективным также выглядит продолжение развития приграничной инфраструктуры у пункта пропуска "Брузги". Для этого есть все возможности. В том числе узкая европейская колея, автомобильные дороги. Потенциальным инвесторам могут быть предоставлены участки на площади около 200 га, непосредственно примыкающие к границе.

"И мы видим интерес к этому и со стороны иностранцев. В частности, это компании из Китая и Польши, заинтересованные в строительстве транспортно-логистических комплексов", - рассказал Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что развитие логистического потенциала, выгодное положение региона, создание необходимой инфраструктуры способствуют увеличению транспортного потока и грузооборота в Гродненской области. За последние несколько лет ежегодно грузовой транзит по территории области увеличивается в среднем на 30%.-0-