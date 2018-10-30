КС определит в Гражданском кодексе необходимость защиты прав людей при использовании их изображений

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси сегодня рассматривает дело о правовом регулировании в гражданском законодательстве охраны изображения гражданина, передает корреспондент БЕЛТА.
"В последнее время получают особую значимость вопросы защиты личных неимущественных прав в связи с распространением интернета, социальных сетей. Это касается и отображения физического облика людей на разных материальных носителях, на сайтах, распространения таких изображений без разрешения. На основании обращений Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Общественного совета при МВД суд рассматривает вопрос защиты прав человека в нормах законов и устранения неопределенности правового регулирования", - пояснила журналистам перед заседанием судья Конституционного суда Валентина Подгруша.
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