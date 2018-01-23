КС считает необходимым активизировать роль науки в законотворчестве

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В законотворчестве необходимо активизировать роль науки. Об этом говорится в послании Конституционного суда Президенту Беларуси и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году", которое зачитал сегодня председатель суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимым условием повышения качества принимаемых законов и эффективности содержащихся в них норм является активизация роли науки в законотворчестве. Ускорение и интенсификация всех процессов в условиях современного информационного общества и формирование цифровой экономики требуют от законодателя оперативного реагирования на потребности общественного развития с учетом предварительной оценки последствий принятия нормативных правовых актов и анализа прогнозируемых результатов их действия", - сказал Петр Миклашевич.

Для обеспечения конституционно-правовой безопасности, предсказуемости законодательного регулирования необходимо действенное научное нормотворческое прогнозирование, говорится в послании. Требуется подготовка научно обоснованных концептуальных методологических основ долгосрочного прогнозирования эффективности законодательства и его способности обеспечивать поступательное и целенаправленное решение экономических, социальных и иных актуальных проблем общественного развития.

Речь также идет о необходимости формирования и внедрения эффективной системы всеобъемлющего конституционного мониторинга для объективной оценки уровня реализации и развития конституционных принципов и ценностей в законодательстве и правоприменении.-0-