КС считает необходимым формирование конституционно ориентированного правосознания граждан

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд считает необходимым формирование конституционно ориентированного правосознания граждан. Об этом говорится в послании Конституционного суда (КС) Президенту Беларуси и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году", которое зачитал сегодня председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Качественное конституционно-правовое состояние общества и государства определяется уровнем конституционной культуры, которая находит проявление в принятии законов и иных нормативных правовых актов в строгом соответствии с Конституцией, соблюдении общепризнанных принципов и стандартов в области прав человека, обуславливает конституционализацию правосознания", - сказал Петр Миклашевич.

Конституционный суд полагает необходимым последовательное и целенаправленное формирование конституционно ориентированного правосознания граждан, юристов, должностных лиц государства. В его основе должно находиться глубоко осмысленное восприятие фундаментальных ценностей и принципов Конституции как основного закона страны, выражающего волю белорусского народа.

Конституционный суд в послании отметил, что развитие конституционализма на современном этапе направлено на повышение уровня конституционной демократии и роли гражданина как активного участника конституционных отношений, утверждение Беларуси демократическим социальным правовым государством.

В послании также обращается внимание законодателя на необходимость соблюдения надлежащего баланса социально-экономических прав граждан и их ответственности за выполнение конституционных обязанностей, установления правовых механизмов, способных обеспечивать социальную защиту граждан исходя из социально-экономических факторов развития страны.-0-