КС: в национальной правовой системе необходимо развивать корпоративное право

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд считает необходимым развитие в национальной правовой системе корпоративного права и других институтов международного частного права. Об этом говорится в послании Конституционного суда (КС) Президенту Беларуси и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году", которое зачитал сегодня председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституционный суд обращает внимание законодателя на необходимость развития в национальной правовой системе корпоративного права и других институтов международного частного права, которые создадут современную основу регулирования предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности в Беларуси", - сказал Петр Миклашевич.

Для устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации, динамизма интеграционных процессов необходимы современные подходы к формированию законодательного регулирования в сфере экономики, говорится в послании. При этом требуется обеспечить правовую определенность, стабильность и предсказуемость законодательства в сфере гражданского оборота, осуществления предпринимательской деятельности, а также создать другие условия для эффективной защиты прав собственности и иных имущественных прав на основе конституционных ценностей, достижения баланса интересов личности, общества и государства.

При формировании наднационального права необходимо исходить из верховенства Конституции, фундаментальных конституционных основ белорусского государства, обусловливающих конституционную идентичность.-0-