Кто был близок к выигрышу джекпота более 2,7 миллионов рублей

Джекпот "Спортлото 6 из 49" вырос до невероятной суммы - более 2 755 000 рублей! Победить в этой игре - мечта очень многих белорусов. И многие останавливались в одном шаге от главной награды.

Практически в каждом розыгрыше "Спортлото 6 из 49" есть один, два или даже три игрока, которые угадывают по пять номеров. Это говорит о том, что вероятность выиграть джекпот в этой игре уже невероятно высока. Кому-то везло с первой ставки, но очень многие на протяжении долгого времени не выигрывали ничего, однако не теряли надежду и в результате победили.

Дмитрий из Минска ни разу до этого не выигрывал в "Спортлото 6 из 49" . А в тираже №603 угадал 5 номеров. "Делаю ставку на 5 розыгрышей. Обычно ставлю на те числа, которые давно не выигрывали. Если выпадали числа от 1 до 15, то в следующем тираже выбираю от 30 до 49. Когда проверил результат, не сразу поверил, что выиграл. Я же вообще раньше в "Спортлото 6 из 49" не выигрывал. А тут сразу 2709 рублей!"

Еще один победитель тиража 603 - Геннадий, он живет в Барановичах. В течение одной недели он дважды выигрывал крупные суммы. "Неделю назад угадал 4 номера и выиграл 646 рублей, а на днях еще 2 709 рублей. Говорят, снаряд в одну воронку дважды не падает, а тут… Делаю ставки почти на каждый тираж. Обычно выбираю дни рождения родственников и добавляю какие-нибудь свои числа, обычно на те, что после 40. Нет никакой системы, просто ставлю такие числа. А в "Спортлото 6 из 49" мне вообще раньше не везло, даже 3 числа не угадывал. В "Спортлото 5 из 36" угадывал и не раз, а тут - никогда. Зато сейчас 4 и 5 номеров угадал почти за неделю. Всегда ставил один вариант автоматом и один свой. Вот оба моих и выиграли".

Сергей и Юля - супруги, они тоже выиграли в "Спортлото 6 из 49" . Сергей директор и азартный человек, Юля - инженер-строитель, любит изучать языки. "Начали играть месяцев шесть назад. Первая ставка сразу выиграла 432 рубля, затем 2 рубля, потом 600, 900… Все цифры в ставке - наши дни рождения. Жена сделала ставку. Не совпало только одно число - дедушкин день рождения. Почему решил выбрать игры "Спорт-пари" ? Легко и доступно, можно играть в интернете", - рассказал Сергей.

Мы поздравляем всех наших победителей, а всем игрокам, которым еще не повезло, терпения и удачи. Победы обязательно придут!

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли почти 500 000 рублей. 132 579 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 104 000 рублей получили победители "БЛИЦ". В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 95 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 113 576 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 48 900 рублей!

"Спорт-пари" помогает побеждать!

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