Кто первым в стране получил подарки к Международному дню защиты детей?

Благотворительный семейный бранч состоялся в Лицее БГУ в Минске в минувшие выходные. Его гостями стали 80 многодетных семей, проживающих в столице. Инициировала праздник ленинская районная организация "Белорусской ассоциации многодетных родителей", а поддержала инициативу одна из крупнейших в Беларуси сеть аптек ADEL.

Встреча посвящена Международному дню защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня. Беларусь активно поддерживает инициативу. Ежегодно в Минске, областных и районных центрах страны проводятся праздники и акции, призванные обратить внимание на благополучие детей всех возрастов и социальных групп.

Ребята из минских многодетных семей, приглашенных на субботний бранч, стали первыми, кто принял поздравления в нынешнем году.

Не всегда у многодетных семей есть возможность вместе сходить на концерт или провести время вне дома, получив яркие эмоции и впечатления. Во время субботнего семейного бранча прошел благотворительный концерт, каждая семья получила подарки от сети аптек ADEL и ее партнеров. А пока родители общались, детвору развлекали клоуны и артисты.

Во время праздника работала семейная фотозона, где каждый мог выбрать для своего фото сердце от ADEL со словами, наиболее подходящими для его семьи. Интересный факт отметили организаторы: каждый из участников обязательно фотографировался со словом "любовь". Вторым по популярности словом было "забота".

Кстати, позаботиться о тех, кому сейчас нужна поддержка, предложила каждому белорусу сеть аптек ADEL, запустив в начале года долгосрочный проект "От сердца к сердцу" по поддержке Республиканского детского кардиологического центра на базе РНПЦ детской хирургии в Минске. Любой посетитель аптеки имеет возможность помочь детям, проходящим сложное лечение, просто совершив обычную покупку. Часть средств, вырученных с каждой из них, перечисляется в адрес кардиологического центра для помощи детям.