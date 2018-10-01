Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студентов пройдет 5-7 октября в БГУ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд пройдет 5-7 октября в Белгосуниверситете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Чемпионат откроют проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич и представитель Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Павел Забавский.

Мероприятие соберет 32 сборные из Беларуси, России, Украины, Армении, Азербайджана и Латвии. Это победители и призеры национальных отборочных туров. Беларусь представят 8 команд. В их состав вошли студенты БГУ, БГУИР, Белорусского государственного медицинского университета, БГЭУ, БГПУ им. М.Танка, Витебского государственного университета им. П.М Машерова, Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, а также Лицея БГУ.

В течение трех дней сборные выступят в спортивных версиях игр "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет" и в индивидуальных состязаниях "Своя игра". Обладатель Кубка Европы будет определен по результатам выступления в командных играх.

Несмотря на то, что традиционным местом проведения Кубка Европы являлся Санкт-Петербургский государственный университет, в прошлом году он был разыгран в БГУ, в 2015 и 2016 годах финал чемпионата состоялся в Витебске.

Организаторами мероприятия выступают Белгосуниверситет, Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" и Белорусская лига интеллектуальных команд. Партнером проведения XIV Чемпионата Европы выступает РУП "Издательство Беларусь".

Чемпионат Европы среди студенческих команд ежегодно проводится с 2005 года. В турнире могут выступать игроки, возраст которых не превышает 24 лет. Инициаторами создания и первыми организаторами Кубка были благотворительный фонд развития студенческих инициатив "ГАУДЕАМУС", Санкт-Петербургский государственный университет, Межрегиональная общественная организация интеллектуально-творческих игр и Петергофский клуб интеллектуальных игр "Самсон".-0-